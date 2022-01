Warum brennen im Winterland an der City-Galerie noch immer die Lichter?

Plus Die Hüttenlandschaft vor der City-Galerie steht noch eine Weile. Organisator Helmut Wiedemann äußert sich zum Zeitplan für den Abbau und begründet die abendliche Beleuchtung.

Die Corona-Pandemie hatte den Veranstaltern von Weihnachtsmärkten im Vorjahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der beliebte Augsburger Christkindlesmarkt fiel das zweite Jahr hintereinander aus. Das Aus kam nur wenige Tage vor der geplanten Eröffnung. Die Stände auf dem Rathausplatz waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit Ware gefüllt. Die enttäuschten Händlerinnen und Händler nahmen ihr Sortiment wieder mit. Städtische Mitarbeiter bauten danach die leer geräumten Buden ab. Das von der Staatsregierung verkündete Aus traf auch die Hüttenlandschaft Winterland vor der City-Galerie. Der Betrieb war einige wenige Tage gelaufen. Mitte Januar steht die Hüttenlandschaft immer noch, obwohl Weihnachten längst vorbei ist. Organisator Helmut Wiedemann sagt, wie es jetzt weitergehen soll.