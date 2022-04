Augsburg

Warum das Pferseer Wohnhilfeprojekt "Löwenhaus" gescheitert ist

Das Wohnprojekt in diesem Mehrfamilienhaus in Pfersee wird nicht mehr fortgeführt.

Plus Fünf Jahre lang lebten bis zu 24 einst wohnungslose Menschen in dem Haus in Augsburg. Zurück auf die Straße muss laut Sozialreferent Schenkelberg aber niemand.

Von Andrea Baumann

In den vergangenen Jahren haben die Stadt Augsburg und die Träger der freien Wohlfahrtspflege einige neue Angebote geschaffen, um wohnungslosen Menschen ein Dach über dem Kopf zu bieten. Vor kurzem wurde im Bärenkeller das ehemalige evangelische Pfarrhaus zur Unterkunft für bis zu acht Männer umfunktioniert. Darunter sind auch ehemalige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Pfersee. Sozialreferent Martin Schenkelberg erklärt, warum dort das Wohnprojekt nicht mehr fortgeführt wird.

