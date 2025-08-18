Icon Menü
Augsburg: Darum ist das Restaurant Schlachthof vorübergehend geschlossen

Darum ist das Restaurant Schlachthof vorübergehend geschlossen

Die Betreiber bauen um. Sie eröffnen Mitte September mit einem neuen Konzept. Allerdings nicht alleine, sondern mit einem in Augsburg bekannten Partner.
Von Andrea Wenzel
    Das Schlachthof Restaurant wird momentan umgebaut und soll bald mit bekannten Betreibern wieder öffnen.
    Foto: Klaus Rainer Krieger

    Im Moment ist das Restaurant Schlachthof auf dem Augsburger Schlachthof-Areal geschlossen. Stattdessen sind die Handwerker am Zug. Das Restaurant wird umgebaut, erklärt Geschäftsführer Sven Olufs. Auch technisch werde nach 15 Jahren modernisiert. Aber damit nicht genug: Mit dem Umbau geht eine Neuausrichtung des Lokals einher. Man schließe sich mit anderen bekannten Augsburger Gastronomen zusammen und präsentiere ab Mitte September ein neues Konzept.

