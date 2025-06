Warum das Schallerzelt noch immer auf dem Plärrer steht

Im Jahresverlauf gibt es viele Eckdaten, an denen man sich festhalten kann. So dauert die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern traditionell 40 Tage. Zwischen Ostern und Pfingsten sind es dann 50 Tage. Und nach dem Osterplärrer ist bekanntlich vor dem Herbstplärrer – so viel steht fest. In Vergessenheit kann das nicht geraten, schließlich sticht ein „Überbleibsel“ vom Frühjahrsplärrer Passanten und Parkenden derzeit geradezu ins Auge. Warum das Schallerzelt zwischen den beiden Volksfesten auf dem Plärrergelände stehen bleibt, hat einen Grund.

So erklärt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle, dass ein Vertrag zwischen dem Marktamt der Stadt Augsburg und dem Zeltinhaber regle, dass das Zelt noch bis zum Herbstplärrer stehen bleiben dürfe. „Dieser Vertrag wurde aufgrund des in diesem Jahr besonders kurzen Zeitraums zwischen dem Frühjahrs- und dem Herbstplärrer gesondert geschlossen. Bereits kurz nach dem Abbau des Zeltes müsste schon wieder mit dem Wiederaufbau begonnen werden“, so Hübschle.

Ostern fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond

Ostern wurde in diesem Jahr tatsächlich sehr spät gefeiert, am 20. April. Der Grund, warum der Ostersonntag in jedem Jahr an einem anderen Datum gefeiert wird, liegt an der astronomischen Berechnung: Ostern fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Der frühestmögliche Termin ist somit der 22. März, der spätmöglichste Termin ist der 25. April. Der Herbstplärrer wiederum beginnt dieses Jahr bereits am 22. August. Dieter und Tina Held, die das Schallerzelt betreiben, waren am Montag telefonisch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Thomas Kempter, Festwirt des Binswanger-Zelts, bestätigt, dass der Zeitraum zwischen den beiden Volksfesten in diesem Jahr besonders kurz ist. Dennoch hätten sie ihr Zelt innerhalb von sieben Tagen abgebaut. Das Zelt, das nur in Augsburg aufgebaut wird, werde zwischendurch eingelagert. „Das ist uns aus mehreren Gründen lieber. Denn sonst ist es Umwelteinflüssen und Vandalismus ausgesetzt. Daneben werden Anwohner und Menschen, die dort parken, ohnehin schon zwei Mal im Jahr durch den Plärrer beeinträchtigt“, zählt Kempter auf. Im kommenden Jahr wird wieder neu gerechnet: Dann fällt der Ostersonntag auf den 5. April.