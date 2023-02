Warum der Ärger um die Sommernächte? Die zweite Hälfte der Amtszeit steht bevor

Plus CSU und Grüne geraten wegen eines eher unbedeutenden Themas aneinander. Warum nur?

Das Rumoren in der Koalition bei den Sommernächten ist im Grunde völlig unverständlich, weil es um kein Thema geht, das politisch große Tragweite hat. Es stellt das Regierungsbündnis in keinster Weise in Frage, weil es keine entscheidende Weichenstellung ist, und dennoch hat das Thema bei Schwarz-Grün eine Fallhöhe bekommen, die zum Ehekrach auf offener Bühne im Stadtrat führte. Es ist kein Geheimnis, dass die CSU das Agieren von Generation-Aux-Stadtrat Raphael Brandmiller als Teil der Grünen-Fraktionsgemeinschaft nicht besonders mag. Und die Grünen sind offenbar ziemlich angefressen, dass der Theaterviertel-Antrag im Dezember wegen mangelnder Dringlichkeit nicht im Stadtrat besprochen wurde, zuletzt aber argumentiert wurde, dass die Zeit für eine Ausweitung jetzt zu knapp sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

