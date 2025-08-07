Warum der Augsburger Bahnhofsvorplatz so verwahrlost ist

Nach dem Abbau des „Containerdorfs“ im Frühjahr verwahrlost die Fläche auf dem südöstlichen Augsburger Bahnhofsvorplatz seit Monaten. Auf der abgesperrten Kiesfläche am Zugang zum Südtunnel des Bahnhofs wächst inzwischen kniehohes Unkraut. Zuständig sind die Stadtwerke, da das Containerdorf vorübergehend wegen des Baus für den Bahnhofstunnel aufgestellt werden musste. Die Stadtwerke verweisen darauf, mit der Deutschen Bahn über die Art der Wiederherstellung im Gespräch zu sein. Die DB möchte den Platz-Abschnitt als Baustellen-Betriebsfläche für ihre Bahnhofssanierung verwenden.

Acht Jahre lang standen dort Container

Auf der Fläche vor dem Bohus-Center standen seit 2017 Container, in denen die aus der Bahnhofshalle ausgelagerten Geschäfte wie Bäckerei und Buchhandlung untergebracht waren. Nach der Wiedereröffnung der Bahnhofshalle vor eineinhalb Jahren verschwanden die Container mit Ausnahme des DB-Reisecenters im Frühjahr. Dessen Eröffnung verzögert sich wie berichtet aufgrund von Schwierigkeiten mit der Elektrik im Bahnhofsgebäude. Vertraglich ist vereinbart, dass die Stadtwerke die ehemalige Containerfläche, auf der für die Aufstellung der Container das Pflaster entfernt worden war, wieder herrichten müssen.

Detailplanung für Bahnsteigsanierung läuft

Mittelfristig soll der Bahnhofsvorplatz komplett neu gestaltet werden (realistischerweise erst im kommenden Jahrzehnt), wobei die Finanzierung zwischen Stadt Augsburg und DB noch nicht geregelt ist. Angepackt werden kann der Umbau aber erst, wenn die Bahnhofssanierung umgesetzt ist und der Platz nicht mehr als Baulager gebraucht wird. Die DB erklärte auf Anfrage, dass aktuell die Detailplanung und die Ausschreibung der Sanierungsarbeiten am Bahnhof laufen. Nach der Vergabe könne man genauere Angaben um Zeitplan machen. Auf Schildern am Parkplatz auf der Nordwest-Seite des Bahnhofsvorplatzes weist die DB seit einigen Tagen darauf hin, dass es ab Mitte August zu größeren Arbeiten im Bahnhof kommen wird. Ab 18. August wird der Parkplatz nicht mehr nutzbar sein, heißt es auf den Hinweistafeln.

Die DB hatte in der Vergangenheit angekündigt, noch in diesem Jahr mit der Sanierung des Bahnsteigs an Gleis 1 beginnen zu wollen. Es folgen alle weiteren Bahnsteige sowie die südliche Personenunterführung neben dem Stellwerk. Die DB hatte bereits im vergangenen Winter am Gleis 6/7 vorzeitig die Dachkonstruktion entfernt, weil sie marode war. Schrittweise wird es an allen Bahnsteigen in den kommenden Jahren Arbeiten und Sperrungen geben.