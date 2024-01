Augsburg

vor 50 Min.

Warum der Moskauer Weihnachtscircus Frettchen statt Tiger zeigt

Plus Ärger mit Behörden, protestierende Tierschützer: für den Weihnachtscircus in Augsburg waren Nummern mit Großtieren oft mit Konflikten verbunden. Warum sich das ändert.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Zwei Jahre ist es her, dass dem Moskauer Weihnachtscircus eine Beschlagnahme der Tiger drohte. Für eine Nachmittagsvorstellung wurde die Tiger-Nummer aus Sicherheitsgründen sogar untersagt. Solch ein Ärger, den Gino Frank rückblickend immer noch als "Schikane" der Behörden an seinem Zirkus bezeichnet, bleibt dem Zirkusdirektor in dieser Saison erspart. Schließlich geht von Frettchen nicht unbedingt eine Gefahr aus. Im aktuellen Programm nämliche zeigen Katzen, Hunde und eben auch Frettchen ihre gelernten Kunststücke. Frank erklärt, warum der Weihnachtscircus auch künftig wohl keine Tigernummern mehr zeigen wird, er auf größere Tiere trotzdem langfristig nicht verzichten möchte.

"Frettchen im Zirkus, das hat in Augsburg noch nie jemand gesehen", sagt Gino Frank und beschreibt, wie die als intelligent und verspielt geltenden Tierchen aus der Familie der Marder auf Bällen herumspringen oder Schabernack mit Äpfeln betreiben. Auch die Hunde- und Katzennumer sei in der Stadt brandneu und käme beim Publikum gut an. "Jeder zweite Mensch hat schließlich einen Hund oder eine Katze daheim und weiß wie schwer es ist, ihnen Kunststücke beizubringen." Eine gewisse Enttäuschung herrscht wohl beim Zirkuspublikum über die fehlenden Tiger in diesem Jahr. "Die Leute fragen immer wieder, warum wir keine Tigerdressur mehr im Programm haben." Die Antwort ist einfach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen