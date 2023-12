Augsburg

Unzufriedenheit mit Winterdienst: Warum der Schnee teils liegen blieb

Im Augsburger Stadtgebiet fiel am Wochenende mehr Schnee als erwartet – so viel, dass der Winterdienst nach eigenen Angaben trotz vollen Programms nicht mehr hinterherkam.

Plus Wegen unzureichend geräumter Straßen und Wege wurde am Wochenende Kritik am Augsburger Winterdienst laut. Nun reagiert der AWS – und erklärt sein Vorgehen.

Der Winterdienst hat auf die Kritik von Passanten und Geschäftsleuten reagiert, was die Räumung der Straßen am Samstag in der Innenstadt betrifft. Die Mitarbeiter hätten vollen Einsatz gezeigt und bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet, die Schneemengen seien aber deutlich höher gewesen als vorhergesagt, so der Stadtreinigungsbetrieb. Bei bis zu 35 Zentimetern Neuschnee am Freitag und Samstag sei es nicht möglich gewesen, die Straßen schnell genug zu räumen. Wegen der Schneemassen hatten auch die Stadtwerke ihren Betrieb für einen Tag eingestellt.

Große Schneemengen: Durchlauf des Winterdienstes in Augsburg benötigt etwa sechs Stunden

Wie berichtet war kritisiert worden, dass auch auf Hauptstraßen und in der Fußgängerzone teils eine geschlossene Schneedecke und große Mengen Matsch lagen. Die Ortsverbindung zwischen Bergheim und Göggingen machte am Samstag den Eindruck, als sei dort gar nicht geräumt worden. Die SPD verlangte Aufklärung zur Organisationsplanung des AWS.

