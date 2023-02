Augsburg

Warum die Stadt Augsburg "Pfandringe" an Abfalleimern ablehnt

Pfandringe, hier ein Exemplar im Meitinger Schlosspark, sollen in Augsburg nicht kommen.

Plus Die Vorrichtungen, die Sammlern von Pfandflaschen das Auskommen erleichtern sollen, haben aus Sicht der Augsburger Verwaltung mehrere Nachteile.

Die Stadt Augsburg lehnt sogenannte "Pfandringe" an städtischen Mülleimern oder Laternenpfählen ab. Die Vorrichtungen, in die Passanten und Passantinnen leer getrunkene Pfandflaschen stellen können, sollen Flaschensammlern und -sammlerinnen das Auskommen erleichtern. Andere Städte setzen auf dieses Modell. Zuletzt brachten sowohl CSU/Grüne als auch Bürger in der Bürgerversammlung dieses Thema auf, indem sie die Anbringung solcher Einrichtungen forderten. Doch der Abfallwirtsschaftsbetrieb sieht Schwierigkeiten.

