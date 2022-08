Augsburg

17:30 Uhr

Warum die Stadtwerke die Gasumlage nicht wie vorgesehen umsetzen

Plus Zum "regulären" Preisanstieg kommt bald eine separate Gasumlage. Deren Einführung bringt die Stadtwerke Augsburg in Nöte. Sie rechnen mit enormen Zahlungsausfällen.

Von Max Kramer

Manche Auswirkung des Kriegs in der Ukraine ist bereits deutlich spürbar, insbesondere finanziell. Doch da kommt noch mehr – gerade für jene, die auf Gas angewiesen sind. Zu ohnehin fälligen Nachzahlungen und steigenden monatlichen Abschlägen kommt demnächst die sogenannte Gasumlage obendrauf. Wie hoch sie ausfällt, will die Bundesregierung am kommenden Montag bekanntgeben. Fest steht aber schon jetzt: Die Stadtwerke Augsburg (swa) werden sie nicht in der Form umsetzen können, wie es bislang bundesweit geplant ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen