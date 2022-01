Augsburg

vor 28 Min.

Warum diese Augsburger aus der Kirche austreten

Plus Seit der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens kommt die katholische Kirche nicht aus den Schlagzeilen. Doch dies allein ist für manche nicht der einzige Grund, der Kirche den Rücken zu kehren.

Von Ina Marks

Die junge Frau, die am Morgen kurz nach neun Uhr aus dem Standesamt kommt, ist warm eingepackt. Ein kühler Wind pfeift durch Augsburgs Maximilianstraße. Sie fühle sich jetzt auf der einen Seite befreit, habe aber auch ein etwas schlechtes Gewissen, sagt sie. Die 29-Jährige ist soeben aus der Kirche ausgetreten, hat dafür im Amt ein Formular unterzeichnet. Sie ist freilich nicht die erste in diesem Jahr. Im Januar 2022 haben bislang an die 190 Bürgerinnen und Bürger die Kirche verlassen. Inwieweit das was mit dem unlängst veröffentlichten Missbrauchsgutachten zu tun hat, und warum manche trotz der Krise, in der sich die katholische Kirche befindet, an der Institution festhalten.

