Warum dieses Geschäft dem Schwabencenter trotz allem treu bleibt

Die Kundin ist besorgt. "Aber Sie verschwinden jetzt nicht auch noch?", fragt die ältere Dame. Lena und ihr Vater Clemens Gronde beruhigen sie: "Nein, wir bleiben hier." "Gronde Sehen & Hören" ist eines der letzten vier Geschäfte in der mittlerweile geisterhaften Passage des Schwabencenters. Bald sind es nur noch drei, ein nächster Laden gibt Ende Mai auf. Weil bei der angekündigten Sanierung nichts vorangeht, hat in den vergangenen Monaten ein Händler nach dem anderen das Schwabencenter verlassen. Bei den Grondes schwindet ebenfalls die Geduld. Die Familie erklärt, warum sie dem Center dennoch treu bleibt. Das hat auch mit ihrer eigenen Geschichte zu tun.

Zugezogene können es sich kaum vorstellen, aber das Schwabencenter galt einst als Attraktion weit über die Stadtgrenzen hinaus. Sogar aus München seien Kunden gekommen, um Bayerns angeblich erstes Einkaufscenter zu besuchen, wird erzählt. 1971 war das Center an der Friedberger Straße mit den drei Wohntürmen eröffnet worden. Clemens Gronde war schon zum Start mit einem eigenen Optiker-Laden präsent, es war die erste Filiale des Familienbetriebs. Kein Wunder, dass sie ihre "F1", wie der 76-Jährige und seine 38 Jahre alte Tochter Lena Gronde die Filiale nennen, trotz aller Widrigkeiten nicht aufgeben wollen.