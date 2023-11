Augsburg

06:45 Uhr

Warum Dürers Fugger-Porträt seit eineinhalb Jahren nicht zu sehen ist

Plus Ein berühmtes Dürer-Gemälde hängt in der Augsburger Katharinenkirche, doch die ist geschlossen. Für die Sanierung ist die Stadt zuständig, sie steht vor Hürden.

Von Nicole Prestle Artikel anhören Shape

Wer in Augsburg einen echten Dürer sehen möchte, findet ihn in der Katharinenkirche in der Maximilianstraße: Dort wird sein Porträt von Jakob Fugger dem Reichen gezeigt. Seit über eineinhalb Jahren allerdings hängt das berühmte Gemälde dort, ohne einen Besucher gesehen zu haben: Die Augsburger Dependance der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ist seit März 2022 geschlossen - aus statischen Gründen. Dass sich die Wiedereröffnung wohl noch länger zieht, liegt auch an den verzwickten Besitzverhältnissen.

Eigentlich sollte im Frühjahr vergangenen Jahres in der Katharinenkirche nur die Beleuchtung erneuert werden. Die Räume des ehemaligen Dominikanerinnenklosters schließen an die Ausstellungsräume des städtischen Schaezlerpalais an, ausgestellt sind dort bedeutende Werke altdeutscher Malerei des 15. und frühen 16. Jahrhunderts - so wie eben der Dürer oder Werke von Lucas Cranach der Ältere und Hans Holbein d. Ä. Doch die Fachleute stießen bei der routinemäßigen Überprüfung der Lampen auf Risse in der Decke, die laut Stadt Augsburg "Anlass zu Bedenken" gaben. Da man nicht riskieren wolle, dass Besucher durch herabfallenden Putz verletzt werden, schloss man die Räume für die Öffentlichkeit.

