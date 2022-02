Augsburg

Freibad Lechhausen muss geschlossen bleiben – Stadt begründet abruptes Ende

Plus Das Freibad Lechhausen darf wohl nicht öffnen. Grund ist das eingeleitete Abwasser in den Proviantbach. Dass in fließenden Gewässern viel Müll liegt, ändert nichts daran.

Von Michael Hörmann

Über viele Jahre hinweg wurde vom Freibad Lechhausen Abwasser in den Proviantbach eingeleitet, doch unter diesen Bedingungen darf das Bad in dieser Saison nicht mehr geöffnet werden. Für eine Ausnahmegenehmigung sieht die Stadt Augsburg keine Möglichkeit. Sportreferent Jürgen Enninger und Gesundheitsreferent Reiner Erben verweisen auf die Rechtslage. Nach der Berichterstattung über das mögliche Aus für den Badebetrieb haben sich Leserinnen und Leser an unsere Redaktion gewandt, die nicht nachzollziehen können, warum der Schlussstrich so abrupt gezogen wird.

