Augsburg

vor 58 Min.

Warum es in Augsburg jetzt ein muslimisches Bildungswerk gibt

Das neue muslimische Bildungswerk in Augsburg richtet sich mit seinem Angebot an Muslime – aber nicht nur.

Plus Das muslimische Bildungswerk Bayern eröffnet eine Zweigstelle in Augsburg. Es richtet sich nicht nur an Muslime. Ein Angebot beschäftigt sich mit Internet-Predigern.

Von Stefanie Schoene

Es gibt die Volkshochschule in Augsburg, auch katholische und evangelische Kirche haben eigene Bildungswerke - nun gibt es in der Stadt auch eine muslimische Einrichtung dieser Art. Kürzlich wurde die neue Augsburger Zweigstelle des muslimischen Bildungswerks Bayern offiziell vorgestellt - vor rund 100 Interessierten im Augustanasaal. "Mit unserem Bildungswerk wollen wir in Ergänzung zu den etablierten Bildungsträgern eine Lücke schließen und eine neue Bevölkerungsschicht für Angebote der Erwachsenenbildung gewinnen", erklärte Serkan Sarikaya nach einem einleitenden Gebet und einer Schweigeminute für Opfer und Überlebende der Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet. Sarikaya wird den Augsburger Standort ehrenamtlich managen.

