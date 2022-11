Augsburg

vor 17 Min.

Warum Experten Hoffnung für die Augsburger Galeria-Filiale haben

Plus Galeria Karstadt Kaufhof ist erneut in Schieflage und will sich von Filialen trennen. Was ein Aus für Augsburg bedeuten würde – und warum es Grund zur Hoffnung gibt.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Lange prägten Warenhäuser das Bild vieler Einkaufsstraßen in Deutschland. Bis in die 1980er-Jahre gab es fünf große Konzerne: Hertie, Horten, Karstadt, Kaufhof und Quelle. Die letzten drei waren auch in Augsburg vertreten. Dazu noch das privat geführte Zentral-Kaufhaus mit bewegter Geschichte. Heute gibt es deutschlandweit nur noch Galeria Karstadt Kaufhof. Und weil der letzte verbliebene Warenhaus-Konzern erneut in finanziellen Schwierigkeiten steckt, sollen noch mal Filialen geschlossen werden – mehr als ein Drittel der 131 Standorte soll es betreffen. Ob Augsburg dazugehört, ist offen. Experten haben aber Hoffnung, dass es weitergeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

