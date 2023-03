Augsburg

06:00 Uhr

Warum gibt es in Oberhausen keinen Wochenmarkt mehr?

In Göggingen gibt es immer donnerstags einen Markt. Menschen, die in Oberhausen leben, haben hingegen keinen vor der Haustüre.

Plus Dass sich alle Händlerinnen und Händler zurückzogen, wird in Oberhausen bedauert. In anderen Augsburger Stadtteilen funktionieren die Märkte.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Lechhausen hat ihn, Göggingen und Haunstetten haben ihn auch. Hochzoll hat ihn sogar zweimal in der Woche: einen Markt im Stadtteil. Die Oberhauser schauen hingegen in die Röhre. Vor Corona fand ein kleiner Wochenmarkt am Helmut-Haller-Platz statt, jetzt gibt es kein Angebot mehr. AZ-Leser Michael Ernst hält diese Entwicklung für bedauerlich, zumal in anderen Stadtteilen die Märkte funktionieren. Als Standort würde sich etwa wieder der Oberhauser Bahnhof, sagt Ernst in Bezug auf die Berichterstattung unserer Redaktion über die Wochenmärkte im Stadtgebiet. Bei Hannelore Köppl stößt der Vorstoß auf Zustimmung. Sie ist die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen in Oberhausen. Woran krankt es, dass der große Stadtteil Oberhausen bei einem Markt außen vor bleibt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen