Mehr Dönerläden und Barbershops: Sind Migranten in Augsburg die mutigeren Geschäftsleute?

Augsburg

Mehr Dönerläden und Barbershops: Sind Migranten in Augsburg die mutigeren Geschäftsleute?

Eingesessene Geschäfte schließen, auf Bekleidung, Kosmetik oder Blumen folgen meist Döner-Läden, der türkische Frisör oder der Balkan-Bäcker. Woran das liegen könnte.
Von Andrea Wenzel
    • |
    • |
    • |
    In den Augsburger Stadtteilen eröffnen immer mehr ausländische Geschäfte. Unter anderem in Hochzoll.
    In den Augsburger Stadtteilen eröffnen immer mehr ausländische Geschäfte. Unter anderem in Hochzoll. Foto: Klaus-Rainer Krieger

    Wo früher die Metzgerei Ottilinger war, ist heute eine Balkan-Bäckerei. Der Drogeriemarkt Müller wich einem türkischen Supermarkt, im ehemaligen Postgebäude werden rumänische Spezialitäten verkauft und bald ersetzt Gemüsekebab die bisher ansässige Computerwerkstatt. Die Einzelhandelslandschaft an der Friedberger Straße im Augsburger Stadtteil Hochzoll hat sich gewandelt. Ein Stück weit steht diese Entwicklung symbolisch für andere Stadtteile wie Lechhausen, Oberhausen oder die Jakobervorstadt. Manche Bewohner sehen das kritisch. „Warum eröffnen nur noch ausländische Geschäfte hier?“, fragt eine ältere Dame kopfschüttelnd vor einem neuen Dönerladen. Die Suche nach Antworten zeigt einerseits, dass sich das Konsumverhalten ändert. Aber auch das Thema Mut spielt eine Rolle.

