Mehr Dönerläden und Barbershops: Sind Migranten in Augsburg die mutigeren Geschäftsleute?

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Ich kann Gregor Lang nur zustimmen. In einer Stadt mit über 50 % Migrationsgeschichte in der Bevölkerung ist es doch logisch, dass es mehr türkische, arabische, rumänische usw. Geschäfte gibt. Ehrlich gesagt ist der Wandel der Geschäftswelt verzögert im Vergleich zum Wandel der Bevölkerungsstruktur. In der Gastronomie ist dieser Wandel, der jetzt auch im Einzelhandel zu beobachten ist, schon seit Jahrzehnten sichtbar. Was wäre die Augsburger Gastro-Landschaft ohne italienische, kroatische, griechische usw. Wirtsfamililen?

„Als Deutschland im Herbst 2015 Hunderttausende Flüchtlinge aufnahm, schwärmte Daimler-Chef Dieter Zetsche, dies könne die Basis für das nächste deutsche Wirtschaftswunder sein.“ (Dönerbude statt Daimler - Aus der ZEIT; Von Kolja Rudzio; 2. März 2017) Wenn es auch zu einem neuerlichen Wirtschaftswunder nicht gereicht hat, so ist trotzdem richtig, ohne die Mitbürger mit Migrationshintergrund würde Deutschland ganz schön alt ausschauen. (Beispiel: Anlässlich des Europa-Tags 2024 wurde hier über die aus Albanien stammende Betreiberfamilie vom Caffé Europa in Augsburgs Innenstadt berichtet. Das ist eine fleißige Familie mit fünf Kindern, von denen bereits heute der nicht mehr schulpflichtige Teil Sozialversicherungsbeiträge zahlt.) Helmut Eimiller

Mehr Dönerläden, mehr Barbarshops und mehr Shisha Bars usw., ist es der Aufschwung für unser Land, den wir brauchen? Wo sind die großen Unternehmen? Kaufhof, Karstadt, Quelle usw. Hier kann, darf und soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Für mich ist Augsburg nicht mehr so lebenswert wie noch vor einigen Jahren.

Es sind nicht die Mutigeren. Es sind nur die Mehreren und Jüngereren.

Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

Sie haben ein Konto? Hier anmelden