Augsburg

07:00 Uhr

Warum klaffen die Inzidenzwerte so weit auseinander?

Im Augsburger Gesundheitsamt haben sich in den vergangenen Wochen Rückstände bei der Bearbeitung von Neuinfektionen ergeben.

Plus In Augsburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz offiziell bei 1078 - der tatsächliche Wert ist fast doppelt so hoch. Welche Erklärung die Stadt dafür hat.

Von Stefan Krog

Das Gesundheitsamt hinkt bei der Bearbeitung der Corona-Fallzahlen weiter hinterher. Am Montag waren noch um die 3800 Fälle aus den vergangenen Tagen nachzuarbeiten. Das hat auch Auswirkungen auf den offiziellen Inzidenzwert: Der lag laut Robert-Koch-Institut am Montag bei 1078,3 und ist damit weiterhin deutlich zu niedrig. Das städtische Gesundheitsamt geht aufgrund eigener Berechnungen von einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2080 aus. Am Montag galten 8394 Augsburger und Augsburgerinnen als infiziert - das sind etwa 2,8 Prozent der Bevölkerung.

