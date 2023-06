Warum Lechhausen vor großen Herausforderungen steht

Plus Im Kern von Augsburg-Lechhausen sind Traditionsgeschäfte verschwunden. Vertreter des Handels sehen Handlungsbedarf. Sie haben Ideen und verweisen auf erste Erfolge.

Lechhausen sei eben etwas anders. Das sagen Menschen, die eng mit dem Stadtteil verbunden sind und sich teils seit Jahrzehnten für ihn engagieren. Peter Fischer und Walter Wölfle von der Aktionsgemeinschaft, Horst Hinterbrandner von der Arge (Arbeitsgemeinschaft der Vereine) und Georg Riegel von der Standortinitiative Augsburg Ost wissen, was im Stadtteil erfolgreich läuft. Sie verweisen andererseits auf Probleme, die sich im Zusammenleben der verschiedenen Kulturen ergeben. Dass Läden im Ortskern zunehmend von Migranten geführt werden, wird registriert. Speziell geht es um die Neuburger Straße, die Verkehrshauptachse von Lechhausen. Leidet deshalb die Identität im Stadtteil? Sprecher des Handels und der Vereinswelt nehmen Stellung.

"Es gibt Menschen, die Lechhausen lediglich auf die Neuburger Straße reduzieren", sagt Hinterbrandner, der für die CSU im Augsburger Stadtrat sitzt. Der Straßenzug im Teilstück zwischen Ulrichsbrücke und Schlössle steht exemplarisch für die gravierenden Veränderungen im Stadtteil. Traditionsreiche Geschäfte sind verschwunden, viele andere, oft von Migranten geführte Läden sind stattdessen gekommen. "Für Lechhausen muss dies jedoch kein Nachteil", betont Geschäftsmann Fischer.