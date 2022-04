Augsburg

vor 35 Min.

Warum Maria Stern in Augsburg keinen Ethik-Unterricht mehr anbietet

Plus Eine muslimische Mutter ist entsetzt, weil ihr Kind in den christlichen Religionsunterricht gehen soll. Die Diözese erklärt, wie der Unterricht in Augsburg gehandhabt wird.

Von Fridtjof Atterdal

Muss eine weiterführende Schule in der heutigen Zeit Ethik-Unterricht anbieten und so auch Kindern anderer Glaubensrichtungen die Teilnahme am Unterricht ermöglichen? Mit dieser Frage hat sich die Mutter einer muslimischen Schülerin an die Redaktion gewandt. Die Viertklässlerin steht vor dem Übertritt und wäre gerne - wie schon zuvor ihre Mutter - auf das Maria-Stern-Gymnasium gegangen. Umso erstaunter war die Mutter, dass dort mittlerweile der Ethik-Unterricht abgeschafft wurde und ihre Tochter den katholischen oder evangelischen Religionsunterricht besuchen müsste.

