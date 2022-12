Augsburg

18:00 Uhr

Warum Naturschützer Günter Bretzel am Geburtstag nicht zu sprechen ist

Plus Der Augsburger Günter Bretzel wird am Sonntag 90. Er kümmert sich um Biotope, aber auch noch selbst um seinen Haushalt. Am Geburtstag will er einen bestimmten Ort besuchen.

Von Eva Maria Knab

Erst vor ein paar Tagen hatte Günter Bretzel einen anstrengenden Einsatz. Der fast 90-jährige Naturschützer half, wuchernde Büsche auf einer Wiese an der Wertach südlich von Bobingen auszuhacken. Dort sollen seltene Orchideen mehr Raum bekommen. Viele andere würden in diesem Alter nicht mehr zu Hacke und Rechen greifen. Günter Bretzel schon. Der hochbetagte Augsburger ist dem Leben und der Natur zugewandt. Seinen runden Geburtstag am Sonntag will er trotzdem nicht feiern. Er wird einen Ort aufsuchen, an dem Erinnerung und Trauer im Vordergrund stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

