Augsburg

Warum das neue Rasengleis der Tramlinie 3 trotz langer Dürre so grün ist

Plus Der Rollrasen auf dem neuen Augsburger Teilstück der Linie 3 nach Königsbrunn war ein Aufreger. Nun ist er bestens durch die Sommerhitze gekommen - zu welchem Preis?

Von Eva Maria Knab

Wenn man mit der Straßenbahn von Augsburg nach Königsbrunn fährt, fällt eines auf: Mitten in Dürre und Hitze wächst es im neuen Rasengleis saftig grün. Der umstrittene Rollrasen dort scheint prächtig zu gedeihen. Nebenan auf den Feldern sieht es gelb und trocken aus. Am Straßenrand neben den Gleisen sind die Gräser verdorrt oder ganz verschwunden. Warum ist das so?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

