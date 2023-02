Warum Sänger Peter Kraus seine Brillen in Augsburg kauft

Plus Sänger und Entertainer Peter Kraus ist seit Jahren Stammkunde bei Augsburgs Augenoptiker-Meisterin Sabine Stief. Er ist nicht ihr einziger Promi-Kunde. Wie es dazu kam.

Wer aufmerksam am Optikergeschäft der Augsburgerin Sabine Stief in der Fußgängerzone zwischen Fugger- und Martin-Luther-Platz vorbeigeht und durch die Schaufenster schaut, kann unter Umständen einen Blick auf einen prominenten Kunden erhaschen. Vor wenigen Tagen erst ließen sich dort der bekannte Sänger und Schauspieler Peter Kraus und dessen Ehefrau beraten.