Warum Schauspielerin Uschi Glas die Drei-Auen-Grundschule besucht

Schauspielerin Uschi Glas ist in der Drei-Auen-Grundschule im Augsburger Stadtteil Oberhausen zu Gast. Anlass ist ein besonderes Projekt – und eine besondere Zahl.

Klappernde Teller, lachende Kinder, geschäftiges Treiben zwischen den Tischen: Jeden Morgen vor dem Unterricht gibt es Frühstück an der Drei-Auen-Grundschule in Oberhausen – kostenlos und für alle Kinder, die kommen wollen. Doch an diesem Mittwoch war etwas anders: Vor den Karaffen mit Saft und Schüsseln mit Müsli stand eine bekannte Schauspielerin: Uschi Glas war zu Besuch in der Augsburger Grundschule.

"Brotzeit": Uschi Glas in Drei-Auen-Grundschule in Augsburg-Oberhausen

Glas ist Vorsitzende und Gründerin des Vereins "Brotzeit", der in ganz Deutschland Frühstücke an Grundschulen organisiert, um ein vielerorts unterschätztes Problem zu bekämpfen: Kinder, die hungrig im Unterricht sitzen. Die Drei-Auen-Grundschule ist die 300. Schule in Deutschland, an der das kostenlose Frühstück angeboten wird. Um das zu feiern, war auch die zweite Bürgermeisterin Martina Wild in der Oberhausener Schule zu Gast. "Mir ist es wichtig, dass alle Kinder einen guten Start in den Tag haben", betonte sie. Schulleiterin Karin Große wiederum bedankte sich für die "gute Zusammenarbeit" mit dem Verein "Brotzeit".

Sieben Schulen kooperieren derzeit in Augsburg mit dem Verein, an der Drei-Auen-Grundschule nehmen mehrere Dutzend Schülerinnen und Schüler das Angebot wahr. Alles habe damit begonnen, dass Grundschulen in München per Fax angeschrieben worden seien, erzählte Glas. Sie habe damals angeboten, mit dem neu gegründeten Verein "Brotzeit" Lebensmittelspenden für die Schulen zu organisieren. Gemeinsam sei man dann auf die Idee gekommen, mithilfe von Ehrenamtlichen jeden Morgen ein Frühstück anzubieten. "Eigentlich sind die Ehrenamtlichen die Helden", sagte sie.