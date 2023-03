Warum Schmetterlinge in heimischen Wäldern immer schwerer überleben

Plus Aktuell werden viele Sträucher in Stadt und Land geschnitten. Das hat fatale Folgen für Zitronenfalter und andere Arten. Ein Augsburger Naturforscher schlägt Alarm.

Georg Stiegel freut sich schon darauf, wenn sie bald wieder fliegen: Zitronenfalter, Schillerfalter und andere schöne, bunte und interessante heimische Schmetterlinge. Doch den Augsburger treibt auch eine große Sorge um. Viele Schmetterlingsarten tun sich auf Dauer immer schwerer, zu überleben. Als Stiegel kürzlich im Augsburger Norden unterwegs war, entdeckte er einen Grund, warum das so ist, und beschloss zu handeln.