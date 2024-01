Augsburg

Warum zwei große Demonstrationen in Augsburg zeitlich versetzt stattfinden

Plus Am Samstagabend wird zum Protest gegen die Bundesregierung aufgerufen. Eine Woche später gehen Teilnehmer gegen Rechtsextremismus und AfD auf die Straße.

Von Michael Hörmann

Bundesweit gehen derzeit viele Menschen auf die Straße. Ein Teil der Proteste richtet sich gegen die Bundesregierung, hier stehen Landwirte an der Speerspitze. Andere Veranstalter fordern einen strengeren Kurs der Politik gegenüber Flüchtlingen. Mit am größten ist aktuell die Protestwelle von Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen Rechtsextremismus in Deutschland richten. Der Zulauf zu diesen Demonstrationen war in einzelnen Städten so groß, dass Aktionen wegen Sicherheitsbedenken vorzeitig beendet wurden. Augsburg wird am Samstag, 3. Februar, Schauplatz einer Großveranstaltung mit dem Motto "Augsburg gegen Rechts" sein. Dass diese Veranstaltung erst so spät stattfindet, hat laut Veranstalter aber nichts mit einer anderen, früheren Demonstration zu tun.

Das Bürgerforum Schwaben hatte zuletzt Ende des Jahres eine große Kundgebung mit rund 2000 Teilnehmern in Augsburg organisiert. Foto: Silvio Wyszengrad

Diesen Samstag, 27. Januar, findet ab 17 Uhr am Moritzplatz eine Kundgebung statt. Veranstalter ist das Bürgerforum Schwaben, das in der Vergangenheit wiederholt zu Demonstrationen aufgerufen hatte. "Gegen die Missstände in unserem Land", lautet diesmal das Motto, die Teilnehmer werden abends durch die Innenstadt ziehen. Das Bürgerforum Schwaben, das von Michaela Königsberger ( Königsbrunn) angeführt wird, ist derzeit einmal im Monat in Augsburg unterwegs.

