Was Abiturientinnen bewegt – heute und vor 100 Jahren

Plus 1923 legten die ersten Augsburgerinnen an der Maria-Theresia-Schule ihre Reifeprüfung ab. Heute ist das normal. Aufregend ist die Prüfungsphase allemal.

Von Miriam Zissler

Vor 100 Jahren fand das erste Abitur an einer Augsburger Mädchenschule statt. Sieben Schülerinnen unterzogen sich 1923 an der Maria-Theresia-Schule der Reifeprüfung, daran erinnert ein Artikel unserer Zeitung von vor 50 Jahren, in dem die ehemaligen Abiturientinnen interviewt wurden. Als "friedliche Vorkämpferinnen für eine höhere Frauenbildung" besuchten sie eine Musterklasse des damaligen Realgymnasiums. Am Mittwoch starten in Bayern die Abiturprüfungen, die auch die Schülerinnen Emily Puggioni und Johanne Freienstein antreten werden. Sie berichten von Unterschieden und auch Gemeinsamkeiten zu den Primanerinnen von vor 100 Jahren.

Dass auch junge Frauen und nicht nur junge Männer das Abitur anstreben, ist in den Gymnasien schon lange Alltag. "Bei uns gibt es in den Klassen auch sehr viele Mädchen. Aus dem Geschichtsunterricht wissen wir aber, dass das nicht immer so war", sagt Emily Puggioni. "Für uns ist das normal", sagt ihre Mitschülerin Johanne Freienstein. Für 96 Schülerinnen und Schüler beginnen am Maria-Theresia-Gymnasium diese Woche die Abiturprüfungen. Dieses Jahr streben etwas mehr Mädchen als Jungen die Allgemeine Hochschulreife an. Das liege daran, dass auf dem Weg zum Abitur "mehr Jungs auf der Strecke bleiben", weiß Schulleiterin Katja Bergmann. Sie hat die Abiturprüfungen schon persönlich an der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben abgeholt. Eine technische Panne wie in Nordrhein-Westfalen, wo die Abiturprüfungen nicht heruntergeladen werden konnten, ist in Bayern also gar nicht möglich. "Die Prüfungen warten im Tresor auf ihren Einsatz", sagt Katja Bergmann.

