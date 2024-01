Augsburg

Was bedeutet das Aus von Rübsamen für die Karolinenstraße?

Plus Die Straße nahe dem Augsburger Rathaus wird für einen Millionenbetrag saniert, das Modehaus Rübsamen sollte davon profitieren. Die Stadt sieht sich auf dem richtigem Kurs.

Noch zeigt sich die Karolinenstraße in der Augsburger Innenstadt nicht von ihrer schönsten Seite, doch dies soll ab Herbst 2024 anders aussehen. Dann ist die millionenschwere Sanierung des Straßenzugs abgeschlossen. Die Karolinenstraße, deren Erscheinungsbild in den zurückliegenden Jahren schwer gelitten hat, soll künftig städtebaulich einen Akzent setzen, Geschäfte und Lokale sollen die Zone beleben. Was sich vielversprechend anhört, hat jetzt aber einen schweren Rückschlag erfahren: Das Modehaus Rübsamen, das derzeit noch die Straße prägt, hört auf. Ende April 2024 wird das Hauptgeschäft geschlossen. Was bedeutet dies für die Karolinenstraße?

Das Modehaus Rübsamen in der Karolinenstraße schließt. Foto: Michael Hörmann

Die Karolinenstraße machte in den zurückliegenden Jahren wiederholt Schlagzeilen. Ganz aktuell ist die Nachricht vom Aus bei Rübsamen. Vor einigen Jahren zog bereits Bücher Pustet aus, auch der Drogeriemarkt Müller hörte auf. Noch etwas länger zurück liegt das Ende der Filiale der Stadtsparkasse Augsburg. Es sind aber nicht allein Veränderungen in der Geschäftswelt. Ein Großbrand führte im Herbst 2021 zu erheblichen Schäden bei einem Gebäude. Die Straße selbst war über die Jahre teils zur Stolperfalle geworden, unter der die Aufenthaltsqualität litt.

