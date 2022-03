Augsburg

vor 21 Min.

Was bedeutet das Gerichtsurteil fürs Augsburger Klimacamp?

Plus Die Stadt Augsburg ist mit ihrer Auffassung, das Klimacamp sei keine Demonstration, vor Gericht gescheitert. Die Verwaltung schweigt noch, die Klimaaktivisten jubilieren.

Von Stefan Krog

Was sich am Montag in der Gerichtsverhandlung schon andeutete, ist seit Dienstag amtlich: Die Stadt hat im Streit über das Klimacamp vor Gericht zum zweiten Mal eine Niederlage erlitten. Der Bescheid der Stadt Augsburg, mit dem das Klimacamp im Juli 2020 zehn Tage nach seiner Gründung abgeräumt werden sollte, war rechtswidrig. Eine Begründung wird das Münchner Gericht noch in den kommenden Wochen liefern. Doch allzu große Tragweite hat das Urteil nicht.

