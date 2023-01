Augsburg

12:00 Uhr

Was den Standort Augsburg zum Vorreiter in Künstlicher Intelligenz macht

Plus Augsburg macht sich zunehmend einen Namen als "Mekka" für Künstliche Intelligenz. Warum? Zu Besuch an der Universität – bei Menschen, die KI zum Leben erwecken.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Emma erscheint, um zu helfen. Sie trägt eine gemusterte Bluse, Halskette mit Anhänger, Brille, ein dezentes Lächeln auf den Lippen. "Sagst du mir, was du gerade machst?", fragt sie, die Stimme ein bisschen blechern. Michael Dietz antwortet, er schaue gerade Youtube-Videos, um sich abzulenken, obwohl er noch arbeiten müsse. Emma hakt nach, will wissen, an was er konkret denke und welche Konsequenzen er erwarte. Dass er die Arbeit weiter aufschiebe und danach nicht gut schlafe, entgegnet Dietz. Ein Dialog, wie er so oder so ähnlich immer stattfinden könnte. Hier, an der Uni Augsburg, ist er Simulation. Emma, ein virtueller Avatar, ist eine der neueren Errungenschaften des KI-Standorts Augsburg.

