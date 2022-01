Was die Augsburger Abgeordneten von einer Impfpflicht halten

Plus Kommende Woche steht eine erste Debatte im Parlament an. Klar positioniert zur Impfpflicht hat sich bisher nur ein Teil der Abgeordneten. Wer dafür und wer dagegen ist.

Die Augsburger Bundestagsabgeordneten sind in der Frage, ob eine Impfpflicht für alle kommen soll, gespalten. Auch innerhalb der Ampel-Koalition gibt es unterschiedliche Auffassungen. Wie berichtet ist für kommende Woche eine erste Orientierungsdebatte im Bundestag angesetzt, am Ende soll ohne Fraktionszwang über die zu erwartenden diversen Anträge aus den Reihen der Abgeordneten abgestimmt werden. Wir haben die Augsburger Abgeordneten um eine Stellungnahme gebeten, wie sie eine Impfpflicht beurteilen.