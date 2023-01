Die Feuerwehr in Augsburg hatte an Silvester viel zu tun

Es gab einige Brände, die durch Silvesterraketen ausgelöst wurden. Teils brannten Hecken.

Die Menschen in Augsburg sind mit viel Lärm ins neue Jahr gestartet. Im gesamten Stadtgebiet gab es Feuerwerke. Auch in Zonen, in denen ein Feuerwerksverbot galt, wurden Raketen und Böller gezündet. Die Polizei sprach in einer ersten Stellungnahme von einem Jahreswechsel, an dem zumindest in Augsburg "nichts Gravierendes" passierte. Viel um die Ohren hatten aber die Feuerwehren im Stadtgebiet.

Die Menschen feierten ausgelassen in der Silvesternacht in Augsburg. Foto: Silvio Wyszengrad

In der Bilanz der Feuerwehr wird von "einem unruhigen Jahreswechsel gesprochen". Von der Integrierten Leitstelle Augsburg (ILS) wurden in den zurückliegenden 24 Stunden insgesamt 356 Rettungsdiensteinsätze im gesamten ILS-Augsburg Gebiet registriert. Dazu zählten 170 Rettungsdiensteinsätze im Stadtgebiet Augsburg. Es gab 47 Brände in Augsburg. Darunter fallen mehrere Heckenbrände. Es gab Schäden, die vermutlich durch Silvesterraketen ausgelöst wurden.

In der Sonthofer Straße brannte es laut Feuerwehr auf einem Balkon. Man müsse davon ausgehen, dass ein Böller im Balkon landete und das Feuer verursachte. Der Schaden wird von der Polizei auf 20.000 Euro geschätzt.