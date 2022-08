Was geschah in der Katharinengasse 15?

Plus Ein Ururur-Neffe aus Südafrika bereist erstmals die Heimat seiner von den Nationalsozialisten ermordeten Vorfahren. Der Weg führt ihn nach Augsburg, wo er Neues erfährt.

Schweigend steht er vor dem gelben Haus. Jesse Lazarus sieht zum ersten Mal den Ort, an dem sein Ururur-Onkel und dessen Frau zu Hause waren. Hier, im Erdgeschoss der Katharinengasse 15, lebten Rudolf und Rosa Hirschmann mit ihren beiden Söhnen, hier begann 1938 die Enteignung, Ermordung und Zerstreuung der weitläufigen Familie. In dem Ladenlokal im Hochparterre werden heute alte Briefmarken verkauft.