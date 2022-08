Augsburg

18:30 Uhr

Was hat das Neun-Euro-Ticket in Augsburg bisher gebracht?

Im Juni und Juli haben die Stadtwerke in Augsburg etwa 176.000 Neun-Euro-Tickets verkauft.

Plus Die Stadtwerke gehen von einem leichten Fahrgastplus von fünf Prozent aus. Nach dem Billigangebot könnte zum Jahreswechsel der Preisschock drohen.

Von Stefan Krog

Die Stadtwerke haben im Juni und Juli zusammengerechnet gut 178.000 Neun-Euro-Tickets verkauft. Die Nachfrage nach den Fahrkarten war nach einem starken Start im Juni demnach auch im Juli ungebrochen. Auch in den ersten August-Tagen blieb das Interesse hoch: Inzwischen wurden mehr als 200.000 Neun-Euro-Tickets verkauft. Die Zahl bezieht sich alleine auf den Verkauf durch die Stadtwerke. Karten, die an Automaten der Bahn-Unternehmen an Augsburger Bahnhöfen oder beim AVV gekauft wurden, sind nicht mit eingerechnet.

