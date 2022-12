Was hat das Parkleitsystem bisher gebracht?

Die Bürgerliche Mitte forderte eine Abschaltung wegen Wirkungslosigkeit, die Stadt sieht dazu keinen Anlass. Konkrete Daten hat sie aber auch noch nicht vorliegen.

Die Stadt kann ein gutes Jahr nach der Inbetriebnahme des 6,2 Millionen Euro teuren Parkleitsystems noch keine aussagekräftige Bilanz zu dessen Effekten ziehen. Die Bürgerliche Mitte hatte Informationen beantragt, inwieweit sich der Parksuchverkehr durch das elektronische Anzeigesystem verringert hat. Aus der Opposition wurde auch in Zweifel gezogen, ob das System mit seinen Piktogrammen verständlich sei. Angesichts der sonstigen Energiesparbemühungen der Stadt sei es sinnvoll, den Betrieb des Parkleitsystems vorübergehend herunterzufahren oder einzustellen.

Verkehrszählungen würden laut Stadt nichts bringen

Laut Baureferat gibt es positive Rückmeldungen von Parkhausbetreibern und Verbänden, eine verlässliche Datengrundlage habe man aber nicht. Dazu wäre es nötig, eine Befragung unter Innenstadtbesuchern und -besucherinnen durchzuführen, um Informationen dazu zu bekommen, wie hilfreich das Wegweisersystem empfunden wird. Bloße Verkehrszählungen brächten nichts, weil in diesen Zahlen nicht zwischen Parksuch- und Durchgangsverkehr differenziert werden könne. Hinzu komme, dass Zahlenvergleiche mäßig aussagekräftig wären. Als das Parkleitsystem vor einem guten Jahr installiert wurde, hatte die Corona-Pandemie noch erhebliche Auswirkungen aufs Mobilitätsverhalten. Vor diesem Hintergrund könne man die Parkhausbelegungszahlen vor einem Jahr auch nicht ohne weiteres mit den aktuellen Zahlen vergleichen, so die Stadt.

Volle Parkhäuser im Advent

An den ersten beiden Adventssamstagen in diesem Jahr waren Parkhäuser teils wieder voll ausgelastet, was auch durch die Beschilderung angezeigt wurde. Womöglich wurden so manche Autofahrer und -fahrerinnen frühzeitig davor bewahrt, vor einer geschlossenen Einfahrtsschranke zu stehen. Übervolle Parkhäuser sind in Augsburg grundsätzlich aber eine relative Ausnahme. Allerdings erleichtert das System gerade auswärtigen Autofahrern und Autofahrerinnen die Orientierung.

Eine Betriebseinschränkung der Tafeln aus Energiespargründen plant die Stadt aktuell nicht. Der monatliche Stromverbrauch von etwa 3400 Kilowattstunden entspricht der Menge, die zehn Vier-Personen-Haushalte in einem Monat benötigen.