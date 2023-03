Was hat es mit dem großen Loch in der Annastraße auf sich?

In der Fußgängerzone in Augsburgs Innenstadt gibt es mehrere Wochen lang eine Baustelle. Das Mettlochgässchen wird zur Engstelle.

In Augsburg wird mal wieder gebaut. Dieses Mal mitten in der Innenstadt. In der Annastraße auf Höhe eines Zugangs zum Stadtmarkt gibt es jetzt eine Baustelle. Ein Loch ist bereits zu erkennen. Was wird dort gemacht?

Es handelt sich um Fernwärmearbeiten der Stadtwerke. Betroffen ist der Abschnitt an der Ecke Mettlochgässchen/Annastraße. Aufgrund der Baustelle kommt es dort zu einer Engstelle, teilt die Stadt mit. Das Mettlochgässchen sei allerdings grundsätzlich für Fußgänger von der Annastraße kommend durch einen Notweg zugänglich. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte April.

