Was Neubürgern an Augsburg gefällt und was sie bemängeln

Die Stadt Augsburg präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage. Die gastronomischen Angebote in der Stadt kommen gut an - die Mietpreise dagegen nicht.

Noch gar nicht so lange zurück liegt das Willkommensfest für Menschen, die neu nach Augsburg gezogen sind. Die Stadt Augsburg hatte im Botanischen Garten einen Tag mit vielen Aktionen organisiert. Die Neubürgerinnen und Neubürger fühlen sich in der Stadt wohl, wie es nicht nur einmal hieß. Nun gibt es andere Quelle, wie die Stimmung zu bewerten ist. Dem Thema "Neubürgerinnen und Neubürger" war die zehnte Bürgerumfrage gewidmet, die das Amt für Statistik und Stadtforschung der Stadt Augsburg im Sommer 2021 durchgeführt hatte.

24 Bilder Willkommensfest für Neubürgerinnen und Neubürger in Augsburg Foto: Michael Eichhammer

Daran haben sich rund 3500 Personen beteiligt – darunter 540 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die seit höchstens fünf Jahren in Augsburg wohnen und somit statistisch in der Umfrage als Neubürgerinnen und Neubürger definiert werden. Knapp zwei Drittel der Neubürgerinnen und Neubürger beabsichtigen in den kommenden fünf Jahren noch in Augsburg zu wohnen. Nur jeder Zehnte möchte ins Augsburger Umland ziehen, knapp jeder Vierte weiter weg.

Die Grundstimmung von Neubürgern ist positiver als die der Alt-Augsburger

Die neu Zugezogenen sehen Augsburg allgemein positiver als die schon länger hier lebenden Einwohnerinnen und Einwohner. Zufrieden zeigen sie sich mit dem gastronomischen Angebot und den allgemeinen Einkaufsmöglichkeiten. Auch die Lebensqualität generell beurteilen Neubürger besser als schon länger in der Stadt lebende Personen. Demgegenüber sehen Neubürgerinnen und Neubürger den Immobilienmarkt und die Mietkosten noch kritischer als die, die schon länger in der Stadt leben.