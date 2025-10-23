Was Oberbürgermeisterin Weber zur „Stadtbild“-Diskussion sagt

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hat sich nach den Aussagen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum vermeintlich problematischen Stadtbild in deutschen Städten für einen differenzierten Umgang mit dem Thema ausgesprochen. In Augsburg hätten 50 Prozent der Menschen eine Zuwanderungsgeschichte, das Aussehen sage aber nichts über die Staatsbürgerschaft und auch nichts über die Zugehörigkeit zur Stadtfamilie aus. „Manche Aussagen dazu sind etwas verkürzt, weil man meines Erachtens die Annahme mitliest, dass diese Menschen aus dem Land verwiesen werden können. Und dem ist nicht so“, so Weber.
Augsburgs OB Eva Weber: „Ich kann verstehen, dass solche Rückmeldungen kommen“
Insgesamt schaffe man es in Augsburg gut, das Zusammenleben von Menschen aus 170 Nationen zu gestalten. „Wir haben da einen guten Weg gefunden, indem wir auf Bildung, Teilhabe und Integration setzen.“ Das werde eine Daueraufgabe bleiben. Weber sagt aber auch, dass man bestimmte Dinge im Blick behalten müsse. Wenn Flüchtlinge nicht arbeiten dürfen, komme es an manchen Orten der Stadt zu einer „gefühlten Ansammlung“, weil dort zum Beispiel soziale Einrichtungen liegen. In Bürgergesprächen bekomme sie deswegen auch Sorgen widergespiegelt.
„Ich kann verstehen, dass solche Rückmeldungen kommen“, so Weber. Man müsse diese Themen ernst nehmen, aber auch in einen größeren Kontext stellen und den Fokus auf ein gutes Zusammenleben legen. Ein „Störgefühl“ gerade bei älteren Bürgern speise sich nicht nur aus der Angst vor dem vermeintlich Fremden, sondern auch aus einem gesamtgesellschaftlichen Verlust an Werten wie Rücksichtnahme und Respekt. Dieser Werteverlust betreffe allerdings die gesamte Gesellschaft unabhängig von der Herkunft.
„Solche Worte sind gefährlich, weil sie das Klima in diesem Land weiter vergiften“
Unverhohlene Kritik an Söder und Merz kommt von Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Schon in der Vergangenheit habe Merz auf dem Rücken von Geflüchteten Stimmung gemacht, etwa mit dem Verweis auf angeblich fehlende Zahnarzttermine. „Nun folgt der nächste Schlag – diesmal offen im Stil rechter und rechtsextremer Rhetorik. Solche Worte sind gefährlich, weil sie das Klima in diesem Land weiter vergiften!“, so Wild via Instagram.
Die Vorsitzende des Integrationsbeirats, Didem Lacin Karabulut (sie ist auch Kandidatin auf der Grünen-Stadtratsliste), warf den Unionspolitikern vor, die Programmatik der AfD zu übernehmen. Wer suggeriere, dass das „Stadtbild“ zurechtgerückt werden müsse, spalte. Die Zahl der tatsächlich ausreisepflichtigen Personen in Augsburg liege im niedrigen vierstelligen Bereich. „Wer also behauptet, mit Abschiebungen das Stadtbild verändern zu können, meint faktisch alle Menschen, die nicht ,deutsch genug‘ aussehen.“ Man müsse über Migration sprechen, dann aber differenziert über Zuwanderungssteuerung, Arbeitsmarktintegration, Integrations- und Schutzstrukturen, statt Feindbilder zu entwerfen. Karabulut sagte, sie erwarte eine Positionierung aller OB-Kandidaten.
Die AfD in Augsburg begrüßt die Debatte
Neben Weber und Wild positionierte sich am Dienstag schon einmal AfD-Kandidat Andreas Jurca. Er halte es für bemerkenswert, dass Söder und Merz nun endlich eine Realität ansprächen, die die AfD seit Jahren thematisiere. Man sehe auch in Augsburg eine „Inbeschlagnahme des öffentlichen Raums“ durch männliche junge Migranten, die „auf Kosten der Steuerzahler leben, sich nicht integrieren wollen und durch ihr Verhalten das Sicherheits- und Lebensgefühl vieler Bürger stören“, so Jurca. Der Tod des Feuerwehrmanns am Königsplatz vor sechs Jahren durch den Schlag eines 17-Jährigen sei ein Beispiel für eine falsche Einwanderungspolitik (allerdings war der junge Mann in Augsburg geboren, hatte aber Eltern ausländischer Herkunft). Jurca sagte, integrations- und arbeitswillige Migranten seien ein Gewinn.
Wie berichtet hatte Merz im Zusammenhang mit Abschiebungen davon gesprochen, dass es nach wie vor ein „Problem im Stadtbild“ gebe, um das man sich nun kümmern werde, ohne allerdings zu sagen, wer oder was konkret gemeint ist. Auch eine Eingrenzung zum Beispiel im Sinne von straffällig gewordenen Flüchtlingen gab es nicht.
Die Zuwanderung der vergangenen Jahre speiste sich stark aus Südosteuropa
In Augsburg leben aktuell um die 5000 Flüchtlinge im rechtlichen Sinn, 5000 Menschen aus der Ukraine (sie haben einen anderen rechtlichen Status) und weitere rund 5000 mit Fluchtgeschichte. Das sind zusammengenommen weniger als fünf Prozent der Stadtbevölkerung, wobei das Spektrum bei Integration, Erwebstätigkeit und auch Staatsbürgerschaft enorm ist. Wahrnehmbar im Stadtbild ist grundsätzlich, dass von den 308.000 Menschen rund 82.200 eine ausländische Staatsbürgerschaft und weitere 73.900 einen Migrationshintergrund mit deutscher Staatsbürgerschaft haben. Der größte Teil an Zuwanderung in den vergangenen zehn Jahren kam aus der innereuropäischen Migration im Zuge der Arbeitnehmerfreizügigkeit, vor allem aus Südosteuropa.
„Solche Worte sind gefährlich, weil sie das Klima in diesem Land weiter vergiften“ - im Vergiften sind die Herren Söder und Merz mit ihren populistisch-rechten Aussagen schon häufiger aufgefallen...dabei bringt der Versuch ja nachweislich nichts, so am rechten Rand zu fischen (siehe Asyltourismus, Zahnarzttermine, Paschas etc.). Bisher ist dadurch die AfD nur stärker geworden. Hier da mal mit den Rechtsextremen gemeinsam abstimmen und die Brandmauer infrage stellen, ist ähnlich dämlich...und über ein Stadtbild zu schwadronieren zähle ich ebenfalls dazu!
Der deutsche Bundeskanzler hat absolut recht mit seiner Aussage. Herr Merz beschreibt ganz einfach Tatsachen, welche insbesondere eben der linke und grüne Teil nicht wahrnehmen will - denn für diese von Herrn Merz absolut zu Recht beschriebene Situation in Berlin-Neukölln, Berlin-Alt-Moabit, in Frankfurt und Oberhausen, .... in Augsburg-Königsplatz oder -Oberhausen usw. ist eben diese links(SPD)-Grüne Politik der letzten Jahrzehnte hauptverantwortlich. Nachvollziehbar ist ja, daß man das nicht zugeben, wenn man diese Politik als Wähler gewählt und als SPD/Grünen - Politiker und - Politikerin umgesetzt hat. Dennoch bleibt die von Herrn Merz -endlich-öffentlich angesprochene Tatsache bestehen, auch wenn man sie nicht wahrnehmen will, weil sie der eigenen Ideologie widerspricht.
Mir ist es egal, welche Abstammung die Mitglieder der hochaggressiven Jugendbanden haben. Sie gehören in ihre Grenzen gewiesen, damit der Durchschnittsbürger sich wieder zu jeder Uhrzeit angstfrei bewegen kann. Und ja, es ist Anarchie, wenn man das Gewaltmonopol des Staates in Frage stellt und eigene Konflikte durch Körperverletzung löst. Der Begriff Anomie ist deplatziert, weil es sich nicht um ein einfaches Abweichen von gesellschaftlichen Normen handelt, sondern einer Gesellschaftsordnung der Krieg erklärt wird.
Die Wahrheit zu erkennen und zu benennen, ist scheinbar nicht immer leicht oder angebracht. Lieber schönreden und verharmlosen. Man möchte ja auch wiedergewählt werden, folglich spricht man Wahrheiten nicht direkt bzw. gar nicht aus. Ich kann mich noch sehr gut an Aussagen von Herrn Dr. Sarrazin erinnern oder an Aussagen einzelner Bürgermeister oder wie jetzt vom stellvertretenden Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Herrn Ostermann, wie bei der Tagesschau publiziert. Man möchte diese Aussagen nicht hören, widerspricht bzw. bezweifelt deren Begründung, nur die Realität sieht anders aus.
Insgesamt schafft man es in Augsburg gut? Wo lebt Frau Weber? Wir gehen schon lange nicht mehr in die Stadt, besoffen, bekifft, aufdringlich .... und es ist mir völlig wurscht um welche Nationalität es sich handelt. Ich denke da an des Kaisers neue Kleider, wer glaubt dass die Sache besser wird wenn man sie schönredet?
Kanzler Merz hat volkommen recht,ab 18 Uhr kann man nicht mehr aus dem Haus.( Lechhausen nicht Oberhausen )
Na ja, bei so vielen Rechtsradikalen ist es wirklich zu gefährlich aus dem Haus zu gehen. Der Kanzler hat sich doch nur bei der Bezeichnung geirrt. Nicht wahr Herr Liebscher?
@Peter Heller: Ich sehe in Deutschland keinen Faschismus sondern einen Anarchismus, wenn Jugendbanden durch die Straßen streifen und vom Faustrecht Gebrauch machen. Was allerdings stimmt, die konsequente Vernachlässigung der inneren Sicherheit und die bestmögliche Schonung der Täter vor Gericht gibt rechtsradikalen und Faschisten den idealen politischen Nährboden.
Sie haben keine Ahnung was Anarchismus ist. Was sie meinen ist Anomie. Und bitte überdenken Sie ihren Rassismus.
Mir ist es egal, welche Ethnie die Mitglieder der hochaggressiven Jugendbanden haben. Sie gehören in ihre Grenzen gewiesen, damit der Durchschnittsbürger sich wieder zu jeder Uhrzeit angstfrei bewegen kann. Und ja, es ist Anarchie, wenn man das Gewaltmonopol des Staates in Frage stellt und eigene Konflikte blutig löst. Der Begriff Anomie ist deplatziert, weil es sich nicht um ein Abweichen von gesellschaftlichen Normen handelt, sondern einer Gesellschaft der Krieg erklärt wird.
Herr Strobel, ich kann beim besten Willen keinen Rassismus erkennen. Es hat schon Gründe, warum die "bunten" Klimademonstrationen am Rathaus stattfinden und nicht in Oberhausen.
Könnte der Grund evtl sein, dass das Rathaus adressiert ist und der Rathausplatz der zentrale Ort in Augsburg ist? Ich glaube nicht das Sie sich mit Klimademos jemals beschäftigt haben.
Unwahrscheinlich, dass der Haufen gestapelter Steine den Protest gestört hat. Die Verwaltung sitzt, wie hoffentlich bekannt, nicht im Rathaus.
Ich als Mann fühle mich ab 21 Uhr nicht mehr sicher, wenn ich in der Dunkelheit auf eine Gruppe junger Männer treffe. Und so geht es sowohl meinen Arbeitskollegen, als auch meinen Freunden und deren jugendlichen Kindern, egal ob Mädel oder Bursche. Das kann man ignorieren oder auch denjenigen beschimpfen, der es anspricht. Aber es bringt nichts.
Die Frage ist: Haben Sie sich denn früher sicher gefühlt? In meiner Jugend waren beispielsweise die GIs diejenigen, die für Verunsicherung sorgten. Also die, die für unsere Sicherheit hier stationiert waren. Wenn ich abends aus der Straßenbahn ausstieg und mit mir ein oder mehrere US-Soldaten, habe ich die immer mit gutem Abstand vor mir gehen lassen (wir wohnten neben einer Kaserne). Die Frage, ob man sich sicher fühlt oder nicht, ist vor allem eine subjektive. Es passiert- ähnlich wie beim Autofahren - nämlich nur ganz ganz selten etwas. Würde man sich beim Autofahren, die potenziellen Gefahren vor Augen halten, wäre unser Stadtbild frei von Kfzs.
Unsere Stadtbilder zeigen eine ideologische, feministische Politik, geprägt von Bunt, Piep piep wir haben uns alle lieb. Man hat sich etwas zurecht gelegt das in dieser Flüchtling - Zwangskonstellation nicht funktionieren konnte oder wird. Unser Schulddenken und allen Recht zu machen, hat uns die Realität nicht sehen lassen. In unserem Stadtteilen wurde von Polizei, Ordnungsamt der Bevölkerung gesagt, dass man den Männer erklärt hat dass man Frauen, Mädchen nicht anspucken, anfassen, schlagen usw. darf. Wenn man diese Männer auf eine offene, freizügige Gesellschaft loslässt, kommen die Probleme raus die wir seit dem bis heute haben. Man hat einer Mehrheit wie den Grünen, Linken, SPD und deren Weltanschauung mehr vertraut als den Bürgern die damit leben mussten. Für Frauen, Mädchen hat sich das gesellschaftliche Leben verändert, es ist in unser aller Köpfen, wo man früher unbedarft war, wird man heute gewarnt. Nur weil nichts mehr gesagt werden darf.. ist es nicht vorbei.!
Sehr richtig, Frau Steiner. Und wenn etwas passiert, wird es zudem von den meisten überproportional wahrgenommen (gerade weil es nicht alltäglich ist).
Warum muss man immer die 25% "Bedenkenträger" verstehen? Warum versteht man nie die Ängste der restlichen 75% vor der faschistischen Entwicklung?
Welche faschistische Entwicklung meinen Sie?
Herr Wagner, sind Sie auf dem rechten Auge blind? Ein Viertel oder mehr wählt die AfD. Die AfD ist eine faschistische Partei. Wollen Sie das leugnen?
Meine Familie hatte im 2. Weltkrieg mit Vertreibung und Verschleppung zu tun. Einige sind verstorben, andere hatten ein sehr schweres Leben. Ich finde die inflationäre Verwendung der vergriffe „Nazi“ und „Faschismus“ nicht nur nicht angebracht; ich empfinde es auch als Hohn gegenüber den Opfern dieser Zeit. Und so wie man das im öffentlichen Diskurse so mitbekommt, haben die meisten Leute scheinbar gar keine Ahnung, was diese Begriffe bedeuten. Da hat unser Schulsystem wohl versagt. Und woher kommen 25% und 75%. Standen diese Zahlen im Horoskop?
Wenn Homosexuelle angegriffen werden?
Die AfD hat in Umfragen 25%. Und diese Partei ist gesichert rechtsextremistisch und teile verfolgen nach verschiedenen Definitionen von Faschismus faschistische Ideen. Ich fürchte Sie haben keine Ahnung wovon Sie sprechen.
Herr Heller, diese 25 % Bedenkenträger schaffen es leider, das ganze Volk aufzuwiegeln. Ich bin sicher, die meisten hatten nie Probleme auf dem Weg, aber wenn einer sagt, er fürchtet sich, dann fürchtet sich der andere auch usw. Frau Steiner hat recht, die GIs on Pfersee/Stadtbergen waren durchaus ein Unsicherheitsfaktor und wenn ich früher abends durch die leere Fußgängerzone gehen musste, war mir auch mulmig. Aber das ist kein Grund, ein pauschales schlechtes Stadtbild zu zeichnen. Das trifft garantiert die Falschen.
Herr Kitirk, Hohn ist es, dass ein Fünftel der Wähler eine Partei wählen, die rechtsextrem ist mit starkem Hang zum Rechtsextremismus. Das ist der Skandal, nicht dass man diese Leute als das bezeichnet, was sie sind. Ich weiß sehr wohl, was Nazi und Faschismus bedeuten, habe mich lange damit auseinandergesetzt, und wenn ich Weidel und Höcke reden höre, dann läift es mit kalt den Rücken runter, WEIL ich weiß, was Nazi bedeutet und wie harmlos man 1933 in die Nazifalle getappt ist. Die AfD verpackt ihre Absichten sehr geschickt und betulich, und doch kann sie nicht verhehlen, dass sie sich immer weiter nach rechts radikalisiert.
