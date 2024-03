Augsburg

vor 17 Min.

Was passiert mit der ehemaligen Hindenburgkaserne in Augsburg?

Plus Die Vergabe als Erbpacht ist gescheitert. Nun hat der Freistaat andere Pläne für den Verkauf des vormaligen Flüchtlingsheims – gleiches gilt für ein früheres Gefängnis.

Von Jonas Klimm

Die ehemalige Hindenburgkaserne in der Calmbergstraße steht sieben Jahre, nachdem die letzten Bewohner ausgezogen sind, immer noch leer. Vergangenes Jahr versuchte der Freistaat Bayern den Backsteinbau im Antonsviertel in Erbpacht auf 60 Jahre an einen möglichen Investor zu veräußern. Doch das Vorhaben scheiterte. Wie Gerhard Reichel, Geschäftsführer der Immobilien Bayern, auf Anfrage unserer Redaktion nun mitteilt, habe sich die Bestellung eines Erbbaurechts als derzeit nicht marktgängig erwiesen. Deshalb will der Freistaat das Gebäude über ein anderes Verfahren verkaufen.

Reichel sagt, das Grundstück sei zwischenzeitlich erneut ausgeschrieben worden. Dieses Mal zum Eigentumserwerb. An einem Kauf interessierte Bieter können bis zum 27. September ein Angebot abgeben, um das Grundstück zu erwerben. "Der Verkauf erfolgt nach Haushaltrecht dann in der Regel an den Höchstbietenden", so Reichel. Die Frist sei so bemessen worden, damit interessierte Bieter die Zulässigkeit und Realisierbarkeit ihres Vorhabens umfassend klären könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen