Was passiert, wenn Wirte in Augsburg gegen Corona-Auflagen verstoßen?

Plus Jüngst wurde eine illegale Party von der Polizei abrupt beendet. Noch läuft das Verfahren gegen den Betreiber und einige Gäste. Die Stadt Augsburg zieht eine Bilanz ihrer Kontrollen.

Die Gastronomie kehrt in die Normalität zurück, die Sperrstunde ist weggefallen. Tests sind für einen Lokalbesuch nicht nötig. Rein darf, wer geimpft ist oder genesen, nichtgeimpfte Personen erhalten vorerst keinen Zutritt. Bars und Diskotheken sind weiterhin geschlossen. Dass es während der Corona-Pandemie immer wieder Verstöße gegen Auflagen gegeben hat, ist kein Geheimnis. Einzelne Wirte und mehrere Gäste wurden angezeigt, weil sie bei Kontrollen erwischt wurden. Auf Anfrage unserer Redaktion listet die Stadt Augsburg auf, was passiert, wenn Wirte gegen Corona-Auflagen verstoßen.