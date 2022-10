Augsburg

vor 17 Min.

Was Percy Hoven seiner Frau Silvia Laubenbacher vor ihrem Tod versprochen hat

Plus Fast acht Monate sind seit dem Tod der Augsburger TV-Moderatorin Silvia Laubenbacher vergangen. Ehemann Percy Hoven erzählt, wie er mit der Trauer umgeht.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Jeden Vormittag um 11.11 Uhr schreibt Percy Hoven an seine tote Frau eine Nachricht. Sein Handy-Wecker erinnert ihn daran, sollte er es vergessen. Diese Uhrzeit hatten Silvia Laubenbacher und er immer im Blick. Ein gemeinsames Ritual, das Hoven fortsetzt. Mal schickt er ihr über WhatsApp ein Herz, mal ein Foto oder Gedanken, die ihm durch den Kopf gehen. Es sind viele. Fast acht Monate ist es her, dass die Augsburger TV-Moderatorin ihrer Krebserkrankung erlag. Vor wenigen Tagen hätte sie Geburtstag gehabt. Ihr Ehemann erzählt, worauf es ihm und seiner Frau in den letzten Monaten ihres Lebens ankam, wie die Familie zusammenhielt und was Trauer für ihn bedeutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen