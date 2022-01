Augsburg

07:00 Uhr

Was sich bekannte Augsburger für 2022 vornehmen und wünschen

Plus Ob Musikerin, Kabarettist, Gastronom oder Pfarrer: Corona hat ihr vergangenes Jahr beeinflusst. Viele Augsburger blicken dennoch zuversichtlich in die Zukunft.

Von Johannes Kapfer

Roland Krabbe, der vielen in seiner Rolle als Kabarettist Herr Braun bekannt ist, freut sich auf das neue Jahr. "Vorsätze fürs kommende Jahr, hmm … zu kiffen anfangen? Ungesund. Mehr Sport? Ungemütlich. Mehr Ruhe? Verursacht nur mehr Stress, weil ich ja ständig überlegen muss, was ich mit der ganzen Ruhe anfangen soll." Ohnehin ist für Krabbe ein kalendarisches Datum kein triftiger Grund für eine Lebensveränderung. "Kennt man doch: Aus „ab jetzt zweimal Laufen die Woche“ wird im Februar ein „einmal Laufen im Monat“, und im März gilt dann eh die Adenauersche Devise: „Was interessiert mich mein Geschwätz von Neujahr!“ Was sein Kabarettistendasein während Corona anbelangt, sagt Krabbe: Auf der Bühne zu stehen, Publikum direkt vor sich, die Live-Atmosphäre - das ist definitiv durch nichts zu ersetzen, durch keine Videogeschichten, kein online, nein, durch nichts."

