Was steckt in der goldenen Kugel der Augsburger Ulrichsbasilika?

Während den Sanierungsarbeiten wurde die goldene Kugel samt Wetterhahn abmontiert. Die gefundenen Schriftstücke und Zeitdokumente spiegeln ein Stück Geschichte wider.

Seit einigen Monaten ist die Ulrichsbasilika eingerüstet - unter anderem erhält sie einen neuen Anstrich. Wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind und die Kirche im frischen Glanz erstrahlt, soll die Spitze des Bauwerks in nichts nachstehen. Kürzlich wurde die goldene Kugel samt Wetterhahn abgenommen, da die Vergoldung sowie einige Teilstücke erneuert werden sollen. Dabei haben Stadtpfarrer Christoph Hänsler und Architekt Anton Kriesch ins Innere der Kugel geblickt und berichten, was sie dort gefunden haben.

Oft wurde die goldene Kugel noch nicht geöffnet - womöglich ist es nun erst das dritte Mal. "Wir haben im Inneren zwei Urkunden vorgefunden. Eine stammt aus dem Jahr 1894 und eine aus dem Jahr 1949", berichtet Stadtpfarrer Hänsler. Andere Öffnungen der Zeitkapsel wären in der Chronik der Kirche nicht überliefert. "1594 wurde der Kirchenturm fertiggestellt. Genau 300 Jahre später wurde die goldene Kugel erstmals geöffnet", so Architekt Kriesch.