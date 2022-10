Was trinkst Du? In Augsburg entkommt fast keiner mehr der Spezi-Frage

Einfach ein Spezi trinken – das geht in Augsburg derzeit nicht. Nach dem Prozess zwischen Riegele und Paulaner ist die Limo-Frage in aller Munde – auch OB Eva Weber mischt mit.

Es gibt Themen, da gibt es wenig Raum für Kompromisse. Zum Frühstück Kaffee oder Tee? Im Urlaub ans Meer oder in die Berge? Mit Lederhose auf den Plärrer oder lieber in Jeans? Eine weitere Frage wird einem derzeit in Augsburg immer wieder gestellt: Wie hältst Du es mit dem (oder der?) Spezi? Seit der Rechtsstreit zwischen der Augsburger Brauerei Riegele und dem Münchner Konkurrenten Paulaner quasi in aller Munde ist, wird man regelmäßig fast schon dazu genötigt, sich klar zu positionieren. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber hat das jetzt getan. Auf ihrer Instagram-Seite sieht man ein Foto mit einem Spezi - und dem Kommentar "Es gibt eben doch nur das eine… unser Augsburger Original." Andere dagegen wagen es, mit dem Münchner Spezi in Augsburg aufzutauchen.

Die Entschärfer beim Bombenfund im Toni-Park hatten Paulaner Spezi dabei

Nach dem Fund der Fliegerbombe am Mittwochabend im Toni-Park rückte ein Kampfmittelräumdienst an. Findige Beobachter bemerkten, dass in dem VW-Bus der Bomben-Experten über dem Armaturenbrett etwas nicht stimmt: Da stand doch tatsächlich eine Flasche Paulaner Spezi. Nun ist es so: Die Entschärfer sollen trinken, was sie wollen - alles, was dafür sorgt, dass sie die Bombe sicher ungefährlich machen, sei ihnen von Herzen gegönnt. Dass das Fremd-Spezi gleich auffällt, zeigt aber: In diesen Tagen achtet man in Augsburg eben auf so etwas - wie immer, wenn Gefahr aus München droht. Egal, ob beim Fußball oder eben beim Cola-Mischgetränk.

Original Spezi - oder Paulaner Spezi? Dieser Frage entkommt man in Augsburg derzeit kaum. Foto: Peter Kneffel, dpa

Sebastian Priller-Riegele, Juniorchef der Brauerei, freut sich zwar über die vielen Solidaritätsbekundungen, die ihn erreichen. Einen gewissen Groll kann er dennoch nicht verbergen, wenn er über den Spezi-Kampf mit Paulaner spricht. Denn klar ist: Spezi wurde schon 1956 von Riegele als Warenzeichen geschützt, ab 1965 nannte die Brauerei ihr Cola-Mix-Getränk so. Paulaner profitiert von einem in den 1970er-Jahren abgeschlossenen Linzenzvertrag. Für die Nutzung des Markennamens zahlte die Münchner Großbrauerei 10.000 Mark - aber nur einmalig.

Spezi-Prozess hat bundesweite Aufmerksamkeit ausgelöst

In erster Instanz sind die Augsburger Spezi-Erfinder im Streit um die Namensnutzung in dieser Woche gescheitert, doch es bleibt noch der Weg in die nächste Instanz. Und einen positiven Nebeneffekt gibt es immerhin: Der Prozess hat bundesweite Aufmerksamkeit ausgelöst. Die Spezi-Frage stellt sich nicht nur in Augsburg, sondern auch anderorts.

In Augsburg scheint die öffentliche Meinung recht eindeutig zu sein. Für ihre Solidaritäts-Adresse für die Augsburger Limo hat Eva Weber eine Menge "Likes" gesammelt - der Instagram-Beitrag gehört zu ihren erfolgreichsten der vergangenen Wochen. Ein Kommentator unter dem Beitrag versucht es zwar mit Worten des Ausgleichs und schlägt einen #Spezifrieden vor: "Eine Stadt, die zwei Religionen versöhnt hat, erträgt auch zwei gute Spezi." Doch er erntet damit schnell Widerspruch - ein anderer Nutzer schreibt: "Alles hat Grenzen."