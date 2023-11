Augsburg

vor 46 Min.

"Es macht einen zornig": Was Uni-Personal in den Streik treibt

An der Uni Augsburg haben am Montag rund 300 Personen an einem Warnstreik von Verdi teilgenommen - darunter die Sekretärinnen Sigrid Weißbrod und Sabine Hock (rechts oben, v. l.).

Plus An der Augsburger Uni tut sich Außergewöhnliches: Das Personal streikt. Warum? Zwei Frauen geben Einblick in ein Umfeld, das sich drastisch verändert hat.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

An diesem kühlen Montagmittag geht ein junger Mann auf die Mensa zu und will die Tür öffnen. Doch er rüttelt vergebens, sie bleibt geschlossen. Der Grund dafür steht gleich nebenan: Dort haben sich etwa 300 Menschen versammelt, viele in gelben Warnwesten, und machen Lärm. Es ist der größte Verdi-Streik an der Augsburger Uni seit Jahren. Er zeigt: Bei vielen Beschäftigten hat sich einiges angestaut.

Bereits im Frühjahr erlebte Augsburg weitreichende Streiks im öffentlichen Dienst, damals ging es um Beschäftigte von Bund und Kommunen. Nun sind die Beschäftigten der Länder dran - in Augsburg derzeit mit zwei Schwerpunkten: Uni und Uniklinik. Im Vergleich zum Frühjahr, als die Streiks zwischenzeitlich zu massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben führten, sind die Auswirkungen in der aktuellen Phase insgesamt überschaubar. Im größten Krankenhaus der Region müssen teils planbare Operationen verschoben werden, die Notfall-Versorgung ist aber gesichert. An der Uni blieben am Montag unter anderem Mensa und Cafeteria geschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen