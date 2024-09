Was von Augsburgs berüchtigter Hasengasse übrig ist

Zu sehen ist die Frau nicht. Dafür ist ihr lautes Schimpfen, das durch das angekippte Fenster auf den Gehsteig dringt, unüberhörbar. Aufgebracht, lässt sie die Jalousie herunterknallen. Mehr Ablehnung geht nicht. Die Prostituierten mögen es nicht, wenn in der Hasengasse Fotos gemacht werden. Die kurze Straße in der Jakobervorstadt ist nahezu jedem Augsburger ein Begriff. Jahrzehntelang war sie das Zentrum des Rotlichtmilieus, vergleichbar mit der Herbertstraße auf St. Pauli in Hamburg. Einst tummelten sich auf den wenigen Metern so viele Menschen, dass die Polizei die Gasse immer wieder absperren musste. Und heute? Ein Besuch vor Ort endet in der berüchtigten Kneipe „Roter Hahn“ – und mit Geschichten von früher.

Ina Marks