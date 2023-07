Augsburg

vor 31 Min.

Was von den Sommernächten übrig bleibt: So macht der AWS die Stadt sauber

Der Morgen danach: Mitarbeiter des AWS machen nach den Sommernächen in Augsburg sauber. Özgün Kaplan und Alexander Gruber sind für ihre Frühschicht um vier Uhr aufgestanden.

Plus Bei einer Veranstaltung wie den Sommernächten fällt wesentlich mehr Müll an als normalerweise. Mitarbeiter der Stadt machen Augsburg wieder frisch. Wir haben sie begleitet.

Von Michael Eichhammer

Vom Donnerstag, dem 29. Juni bis Samstag, den 1. Juli boten die Augsburger Sommernächte Musik und Kulinarik in den Straßen, Höfen und Gässchen der Innenstadt. Zu den Spuren der Nacht gehört auch der Abfall, der dabei anfällt. Dass die Bürger davon am nächsten Tag nichts mitbekommen, sondern eine saubere Innenstadt vorfinden, ist den Männern des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs (AWS) zu verdanken. Wir haben die Müllwerker begleitet.

„Bei einem Event wie den Augsburger Sommernächten fällt wesentlich mehr Müll an als üblicherweise“, sagt Alexander Gruber. Deshalb begann die Schicht des 43-Jährigen und seines Kollegen Özgün Kaplan bereits um fünf Uhr morgens. Bereits vor der Veranstaltung hatte der städtische Reinigungsbetrieb über 120 Mülltonnen entlang der Eventmeile aufgestellt. Fassungsvermögen pro Tonne: 240 Liter. Und dennoch landet in den Feiernächten weiterer Müll auf den Straßen, Rad- und Gehwegen. Am Boden liegen unter anderen Zigarettenstummel, Imbissgabeln, Strohhalme, Dosen, Becher, Flyer und Pappteller. Mittendrin: ein Kondom.

