Augsburg

vor 23 Min.

Was zum Angriff auf AfD-Politiker Jurca bekannt ist – und was nicht

Plus Andreas Jurca ist Gesicht der AfD in Augsburg – und nun verprügelt worden. Hintergründe sind unklar, doch Spekulationen kursieren. War die Tat politisch motiviert?

Von Max Kramer

Wie es ihm gehe, nun, mit wenigen Tagen Abstand? Sei schon mal besser gewesen, sagt Andreas Jurca, die Stimme fest. Man erreicht ihn am Mobiltelefon und kann davon ausgehen, dass das Gerät dabei auf einem traktierten Gesicht aufliegt. Aktuelle Bilder zeigen den 35-Jährigen mit zugeschwollenen Augen, Schrammen und blauen Flecken am ganzen Körper, Krücken. Es sind die Spuren eines Angriffs, zu dessen Ziel Jurca am Wochenende wurde. Und der auch deshalb brisant ist, weil Jurca eines der Gesichter der AfD in Augsburg ist – als Orts- und Fraktionsvorsitzender, als Kandidat bei der anstehenden Landtagswahl.

Viele Fragen zu dem Vorfall, der sich allem Anschein nach in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Oberhausen ereignet hat, sind noch ungeklärt. So teilte das für Augsburg zuständige Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Montagnachmittag mit: "Wie in vergleichbaren Fällen üblich, sind der Anlass, der Ablauf und die möglichen Hintergründe des vom 35-Jährigen angezeigten Sachverhalts derzeit Gegenstand der Ermittlungen." Die Kriminalpolizei ermittle nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, man bitte mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden. Auch der Staatsschutz sei eingeschaltet. Dies ist üblich, wenn politische Akteure möglicherweise von Delikten betroffen sind. Zum Angriff selbst verwies das Polizeipräsidium auf Schilderungen Jurcas.

